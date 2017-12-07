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17:44 (мск), источник: Sports.kz

Озвучен гонорар потенциального соперника Головкина Сондерса за бой с Лемье

Канадское издание Le Soleil назвало гарантированную сумму, на которую может рассчитывать британский боксер Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) в предстоящем поединке с канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО), сообщает Sports.kz.

По информации издания, гонорар чемпиона WBO составит 2 миллиона долларов.

— Здесь речь совсем не о деньгах. Просто я подумал, что хочу приехать в Канаду и подраться здесь — ведь совсем не обязательно ехать в США, чтобы увеличить свою известность. Я часто дрался за границей, так что меня это не волнует, — сказал Сондерс.

Гонорар Лемье пока не называется.

Бой Сондерс — Лемье состоится 16 декабря в Лавале (Канада). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Сондерса — 1.94, победа Лемье — 2.048, ничья — 26.

Добавим, что Сондерс владеет поясом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, которого не хватает казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) для того, чтобы объединить все титулы дивизиона.

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