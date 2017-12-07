Озвучен гонорар потенциального соперника Головкина Сондерса за бой с Лемье

По информации издания, гонорар чемпиона WBO составит 2 миллиона долларов.



— Здесь речь совсем не о деньгах. Просто я подумал, что хочу приехать в Канаду и подраться здесь — ведь совсем не обязательно ехать в США, чтобы увеличить свою известность. Я часто дрался за границей, так что меня это не волнует, — сказал Сондерс.



Гонорар Лемье пока не называется.



Бой Сондерс — Лемье состоится 16 декабря в Лавале (Канада). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Сондерса — 1.94, победа Лемье — 2.048, ничья — 26.



Добавим, что Сондерс владеет поясом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, которого не хватает казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) для того, чтобы объединить все титулы дивизиона.