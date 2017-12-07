Непобежденный казахстанский тяжеловес проведет титульный бой в декабре

Напомним, за восемь лет профессиональной карьеры Акбербаев боксировал на рингах в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Германии, США, России и Украине. 33-летний казахстанец последний свой поединок провел в августе текущего года, когда техническим нокаутом во втором раунде победил Юрия Барашьяна (28−10, 19 КО) из России. Акбербаев владеет титулом по версии Global Boxing Council в первом тяжелом весе. Его казахстанец завоевал в феврале 2015 года и трижды успешно защитил.