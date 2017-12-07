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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанский тяжеловес проведет титульный бой в декабре

Казахстанский тяжеловес Иса Акбербаев (19−0, 14 КО), идущий без поражений в первом тяжелом весе, вернется на ринг в декабре, передает корреспондент Vesti.kz.

Как анонсировала промоутерская компания Tiger Promotions, соперником казахстанца станет боксер из Боснии и Герцеговины Мирнес Денадич (10−5, 4 КО).

Бой состоится в Украине 16-го декабря. На кону будет стоять титул WBA Asia.

Напомним, за восемь лет профессиональной карьеры Акбербаев боксировал на рингах в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Германии, США, России и Украине. 33-летний казахстанец последний свой поединок провел в августе текущего года, когда техническим нокаутом во втором раунде победил Юрия Барашьяна (28−10, 19 КО) из России. Акбербаев владеет титулом по версии Global Boxing Council в первом тяжелом весе. Его казахстанец завоевал в феврале 2015 года и трижды успешно защитил.

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