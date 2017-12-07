Головкин возглавил рейтинг P4P журнала The Ring

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) попал на обложку журнала The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Непобежденный GGG также возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) по версии этого авторитетного издания.

«Геннадий Головкин: от короля нокаутов, но первого номера P4P» — такой заголовок украшает обложку журнала.

Напомним, в настоящее время команда Головкина ведет переговоры о реванше с мекситканцем Саулем «Канело» Альваресом, подробности которых рассказал промоутер GGG Том Леффлер.