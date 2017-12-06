Бивол до 22 июля 2018 года должен провести защиту титула WBA против Барреры

Бивол, на счету которого 12 побед в 12 поединках на профессиональном ринге, в начале ноября защитил титул WBA, победив техническим нокаутом в первом раунде австралийца Трента Броадхерста. Первый номер рейтинга WBA Баррера, одержавший 21 победу (14 — нокаутом) в 22 боях, в конце ноября победил доминиканца Феликса Валеру единогласным решением судей.

Ранее менеджер российского боксера Вадим Корнилов сообщил агентству «Р-Спорт», что в планах Бивола провести следующий поединок 3 марта в Нью-Йорке в андеркарде боя Сергея Ковалева с Баррерой. Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува, в свою очередь, заявила «Р-Спорт», что Баррера в случае своевременного восстановления после рассечения может выйти на ринг 3 марта в Нью-Йорке.