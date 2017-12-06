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18:00 (мск), источник: Р-Спорт

Бивол до 22 июля 2018 года должен провести защиту титула WBA против Барреры

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Российский боксер Дмитрий Бивол должен провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе с кубинцем Салливаном Баррерой не позднее 22 июля 2018 года, сообщается на сайте WBA.

Источник: РИА "Новости"

Бивол, на счету которого 12 побед в 12 поединках на профессиональном ринге, в начале ноября защитил титул WBA, победив техническим нокаутом в первом раунде австралийца Трента Броадхерста. Первый номер рейтинга WBA Баррера, одержавший 21 победу (14 — нокаутом) в 22 боях, в конце ноября победил доминиканца Феликса Валеру единогласным решением судей.

Ранее менеджер российского боксера Вадим Корнилов сообщил агентству «Р-Спорт», что в планах Бивола провести следующий поединок 3 марта в Нью-Йорке в андеркарде боя Сергея Ковалева с Баррерой. Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува, в свою очередь, заявила «Р-Спорт», что Баррера в случае своевременного восстановления после рассечения может выйти на ринг 3 марта в Нью-Йорке.

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