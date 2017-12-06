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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Виталий Кличко войдет в Международный зал боксерской славы

Компанию ему составят еще два экс-чемпиона.

Источник: Reuters

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко будет включен в Международный зал боксерской славы в 2018 году. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на результаты голосования членов Ассоциации боксерских обозревателей и международного совета историков бокса.

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Компанию Кличко составят экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Моралес и бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Рональд «Винки» Райт.

Официальное включение новых членов в Международный зал боксерской славы состоится 10 июня 2018 года в Канастоте (США). Также в число членов Зала славы будут включены посмертно телекомментаторы Джим Грей и Стив Альберт, и немецкий промоутер Клаус-Петер Коль.

Напомним, что Виталий Кличко провел на профессиональном ринге 47 боев: 45 побед, 2 поражения. Владел титулами WBO (1999—2000) и WBC (2004—2005, 2008—2013) в супертяжелом весе. Завершил карьеру в 2013 году и был назван «вечным» чемпионом мира по версии WBC. С 2014 года — мэр Киева. Кличко станет первым украинцем в Зале боксерской славы.

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