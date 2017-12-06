Виталий Кличко войдет в Международный зал боксерской славы
Компанию ему составят еще два
Компанию ему составят еще два
Компанию Кличко составят
Официальное включение новых членов в Международный зал боксерской славы состоится 10 июня 2018 года в Канастоте (США). Также в число членов Зала славы будут включены посмертно телекомментаторы Джим Грей и Стив Альберт, и немецкий промоутер
Напомним, что Виталий Кличко провел на профессиональном ринге 47 боев: 45 побед, 2 поражения. Владел титулами WBO (1999—2000) и WBC (2004—2005, 2008—2013) в супертяжелом весе. Завершил карьеру в 2013 году и был назван «вечным» чемпионом мира по версии WBC. С 2014 года — мэр Киева. Кличко станет первым украинцем в Зале боксерской славы.