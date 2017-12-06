Виталий Кличко войдет в Международный зал боксерской славы

Источник: Reuters

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко будет включен в Международный зал боксерской славы в 2018 году. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на результаты голосования членов Ассоциации боксерских обозревателей и международного совета историков бокса.

Компанию Кличко составят экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Моралес и бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Рональд «Винки» Райт.

Официальное включение новых членов в Международный зал боксерской славы состоится 10 июня 2018 года в Канастоте (США). Также в число членов Зала славы будут включены посмертно телекомментаторы Джим Грей и Стив Альберт, и немецкий промоутер Клаус-Петер Коль.