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09:17 (мск), источник: Vesti.kz

Прощальный бой Мигеля Котто собрал миллион зрителей

Стал известен телерейтинг боя между чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе пуэрториканцем Мигелем Котто (41−6, 33 КО) и американцем Садамом Али (26−1, 14 КО).

Источник: AP 2017

Их поединок состоялся 2 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и стал последним в карьере 37-летнего Котто. Боксеры провели на ринге все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу американцу.

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По данным Nielsen Media Research, средний показатель аудитории боя, который транслировался на телеканале HBO, составил 944 тысячи зрителей. Пиковый показатель по ходу поединка — 1,012 миллиона.

Как отмечает BoxingScene.com, только одно боксерское шоу на НВО и Showtime в 2017 году было популярнее — майский бой Теренса Кроуфорда и Феликса Диаса (средняя аудитория 961 тысяч зрителей при пиковом показателе в 1,036 миллиона).

Ранее 37-летний Котто заявил, что этот поединок станет последним в его карьере, которая началась в 2001 году. За почти 17 лет карьеры он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико. В прощальном поединке Котто получил травму — разрыв сухожилия левого бицепса, в ближайшее время ему предстоит операция.

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