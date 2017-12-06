Прощальный бой Мигеля Котто собрал миллион зрителей

Источник: AP 2017

Их поединок состоялся 2 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и стал последним в карьере 37-летнего Котто. Боксеры провели на ринге все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу американцу.

По данным Nielsen Media Research, средний показатель аудитории боя, который транслировался на телеканале HBO, составил 944 тысячи зрителей. Пиковый показатель по ходу поединка — 1,012 миллиона.

Как отмечает BoxingScene.com, только одно боксерское шоу на НВО и Showtime в 2017 году было популярнее — майский бой Теренса Кроуфорда и Феликса Диаса (средняя аудитория 961 тысяч зрителей при пиковом показателе в 1,036 миллиона).