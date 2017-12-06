Прощальный бой Мигеля Котто собрал миллион зрителей
Стал известен телерейтинг боя между чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе пуэрториканцем Мигелем Котто (41−6, 33 КО) и американцем Садамом Али (26−1, 14 КО).
Стал известен телерейтинг боя между чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе пуэрториканцем Мигелем Котто (41−6, 33 КО) и американцем Садамом Али (26−1, 14 КО).
Их поединок состоялся 2 декабря на арене Madison Square Garden в
По данным Nielsen Media Research, средний показатель аудитории боя, который транслировался на телеканале HBO, составил 944 тысячи зрителей. Пиковый показатель по ходу поединка — 1,012 миллиона.
Как отмечает BoxingScene.com, только одно боксерское шоу на НВО и Showtime в 2017 году было популярнее — майский бой Теренса Кроуфорда и Феликса Диаса (средняя аудитория 961 тысяч зрителей при пиковом показателе в 1,036 миллиона).
Ранее 37-летний Котто заявил, что этот поединок станет последним в его карьере, которая началась в 2001 году. За почти 17 лет карьеры он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из