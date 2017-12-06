Головкин и «Канело» согласовали дату реванша
Команды чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) согласовали дату
Команды чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) согласовали дату
По информации издания, их второй поединок состоится в первые дни мая следующего года. Скорее всего, речь идет о 5 мая, когда отмечается праздник Синко де Майо.
Отмечается, что дело осталось только за представителям «Канело», которые должны подписать контракт на бой, чтобы официально объявить о нем. Ранее сообщалось, что у мексиканца на этой неделе ожидается встреча с его промоутерами.
В то же время, место проведения реванша пока не определено. На право его принять претендуют сразу несколько площадок — AT`T Stadium в Далласе, Madison Square Garden в