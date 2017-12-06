Головкин и «Канело» согласовали дату реванша

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По информации издания, их второй поединок состоится в первые дни мая следующего года. Скорее всего, речь идет о 5 мая, когда отмечается праздник Синко де Майо.

Отмечается, что дело осталось только за представителям «Канело», которые должны подписать контракт на бой, чтобы официально объявить о нем. Ранее сообщалось, что у мексиканца на этой неделе ожидается встреча с его промоутерами.