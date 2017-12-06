Непобежденный чемпион WBO и его тренер раскритиковали мексиканский стиль Головкина

По мнению Рамиреса, Головкин не заслуживал победы в том поединке и ничья является справедливым результатом. В то же время он отметил, что казахстанец не дрался в мексиканском стиле, о чем сам GGG обычно говорит.

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«Я думаю, что ничья была отличном результатом, потому что Головкин все время давил и шел вперед. “Канело” же больше двигался по рингу, отступал и старался действовать на контратаках. Но Головкин не наносил ударов по корпусу. Я не думаю, что у GGG — настоящий мексиканский стиль. Потому что это не было похоже на мексиканский стиль», — сказал Рамирес в интервью Villianfy Media.

Такого же мнения придерживается и тренер «Зурдо». «По мне, “Канело” выиграл тот бой. Головкин не смог адаптироваться к его стилю. “Канело” может работать в инсайде, умеет боксировать, как настоящие мексиканские бойцы. Это настоящий мексиканский стиль, как у “Финито” Лопеса, Рикардо Романа, Хильберто Рамиреса, “Чикиты” Гонсалеса. Абель Санчес (тренер Головкина) однажды сказал мне, что если боксер хочет взойти на вершину, то он должен адаптироваться к любому стилю. Но Головкину этого не удалось», — добавил Запари.