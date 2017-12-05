Британские боксеры Хэй и Белью проведут бой-реванш 5 мая 2018 года
ТАСС, 5 декабря. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй проведет
ТАСС, 5 декабря. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй проведет
Поединок должен был состояться 17 декабря в Лондоне, однако бой пришлось отложить
«Я рад подтвердить, что мой бой против Белью пройдет 5 мая. Неважно, где вы будете смотреть этот поединок, по телевизору или на арене, вы не будете разочарованы. Я покончу с этой сагой между Хэем и Белью, как и обещал», — заявил 37-летний британец.
Хэй сообщал, что планирует провести еще четыре поединка до завершения карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джими Манува, поединок с которым был запланирован на начало следующего года.
Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от Белью, бой с которым не смог завершить