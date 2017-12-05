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20:50 (мск), источник: ТАСС

Британские боксеры Хэй и Белью проведут бой-реванш 5 мая 2018 года

ТАСС, 5 декабря. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй проведет бой-реванш против соотечественника Тони Белью 5 мая 2018 года. Об этом Хэй сообщил на своей странице в Twitter.

Поединок должен был состояться 17 декабря в Лондоне, однако бой пришлось отложить из-за того, что Хэй перенес операцию на руке.

«Я рад подтвердить, что мой бой против Белью пройдет 5 мая. Неважно, где вы будете смотреть этот поединок, по телевизору или на арене, вы не будете разочарованы. Я покончу с этой сагой между Хэем и Белью, как и обещал», — заявил 37-летний британец.

Хэй сообщал, что планирует провести еще четыре поединка до завершения карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джими Манува, поединок с которым был запланирован на начало следующего года.

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от Белью, бой с которым не смог завершить из-за травмы ноги (техническим нокаутом в 11-м раунде). На его счету 28 побед (26 — нокаутом), 3 поражения. 34-летний Белью провел за карьеру 31 бой на профессиональном ринге, одержал 28 побед (18 — нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.

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