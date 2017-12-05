Британские боксеры Хэй и Белью проведут бой-реванш 5 мая 2018 года

Поединок должен был состояться 17 декабря в Лондоне, однако бой пришлось отложить из-за того, что Хэй перенес операцию на руке.

«Я рад подтвердить, что мой бой против Белью пройдет 5 мая. Неважно, где вы будете смотреть этот поединок, по телевизору или на арене, вы не будете разочарованы. Я покончу с этой сагой между Хэем и Белью, как и обещал», — заявил 37-летний британец.

Хэй сообщал, что планирует провести еще четыре поединка до завершения карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джими Манува, поединок с которым был запланирован на начало следующего года.