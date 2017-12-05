«Хочу победить Дортикоса и поехать в Саудовскую Аравию, не был там раньше»

Источник: РИА "Новости"

Российский боксёр, чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев получил дату и место проведения самого большого боя в своей карьере. 3 февраля в Сочи наш боксёр выйдет в ринг с Юниером Дортикосом, чтобы поспорить за выход в финал всемирной боксёрской Суперсерии. Поединок пройдёт во время Международного боксёрского форума, запланированного на 1—4 февраля в зимней Олимпийской столице России.



О подготовке, ожиданиях и эмоциях российский боксёр рассказал на специальной пресс-конференции, выйдя из США, где он уже вовсю готовится к Дортикосу.

— Ожидания положительные, — бодро начал Гассиев, — Очень рад, что «Урал Бокс Промоушен» удалось забрать мой бой с Дортикосом в Россию. Для нашей страны это значимое событие. Очень жду его. Собираюсь победить, чтобы поехать в Саудовскую Аравию на финал Суперсерии. Ни разу не был в этой стране.



— Много друзей приедут поддержать?

— Да, конечно. Рад, что у многих друзей и, прежде всего, моей семьи появится возможность попасть на бой. У них были проблемы с получением визы, потому на прошлых моих поединках родителей не было. Это, конечно, дополнительная ответственность. Но я готов драться где угодно. Хоть на Луне.



— Как проходит подготовка?

— Через неделю начинаю спарринги в Big Bear. Планирую подводиться к бою там же.



— Что скажете о сопернике?

— Около года назад мы должны были провести бой. Тогда я просматривал поединки Дортикоса. Подраться нам в тот раз не удалось, потому Юниер выпал из моего поля зрения. До его боя с Кудряшовым.



Конечно, Дортикос — серьёзнейший боксёр. Не знает поражений, хорошая любительская карьера. Да и чемпион мира, — ими случайно не становятся.



— Почему Кудряшов не смог противостоять Дортикосу?

— Честно говоря, я ждал другого результата. Болел за Диму. Мы хорошо знакомы с ним, общаемся, спаррингуемся. Был уверен, что Кудряшов победит нокаутом. Не могу сказать, что Дортикос подобрал к нему ключик, что называется. Всё решил один удар. Это тяжёлый вес, в нём такое бывает. Первый раунд прошёл ровно, а во втором кубинец попал. Попал бы Кудряшов, — с любой руки — выиграл бы он.

— Лебедев сказал, что проведёт бой с победителем Суперсерии. Если это будете вы, то сколько поясов поставите на кон в реванше с Денисом?

— Не заглядываю за спину соперникам. Сейчас у меня серьёзный вызов. Надо выигрывать и проходить финал. Потом надо выигрывать там. А после всё будет зависеть от моей команды. Если решат, что реванш с Лебедевым нужен — проведём. Сразу после нашего прошлого боя у Дениса был вариант — провести незамедлительный реванш со мной, но он отказался.



— Считаете Лебедева полноценным чемпионом мира?

— Конечно, для меня Денис Лебедев — один из лучших боксёров в России и даже мире. Я не перестал его уважать.



— Но с титулами довольно запутанная ситуация. Какой именно пояс будет стоять на кону со стороны Дортикоса?

— Честно сказать, не знаю. Для меня главное — выиграть и пройти дальше.



— Кто-то назвал ваш полуфинал фактическим финалом Суперсерии. Согласны?

— Нет. Впереди Александр Усик. Чемпион мира и один из лучших боксёров планеты.