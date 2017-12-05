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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хочу победить Дортикоса и поехать в Саудовскую Аравию, не был там раньше»

Мурат Гассиев узнал место и дату проведения боя с Юниером Дортикосом. 3 февраля в Сочи Железный побьётся за выход в финал Суперсерии.

Источник: РИА "Новости"

Российский боксёр, чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев получил дату и место проведения самого большого боя в своей карьере. 3 февраля в Сочи наш боксёр выйдет в ринг с Юниером Дортикосом, чтобы поспорить за выход в финал всемирной боксёрской Суперсерии. Поединок пройдёт во время Международного боксёрского форума, запланированного на 1—4 февраля в зимней Олимпийской столице России.

О подготовке, ожиданиях и эмоциях российский боксёр рассказал на специальной пресс-конференции, выйдя из США, где он уже вовсю готовится к Дортикосу.

— Ожидания положительные, — бодро начал Гассиев, — Очень рад, что «Урал Бокс Промоушен» удалось забрать мой бой с Дортикосом в Россию. Для нашей страны это значимое событие. Очень жду его. Собираюсь победить, чтобы поехать в Саудовскую Аравию на финал Суперсерии. Ни разу не был в этой стране.

 — Много друзей приедут поддержать?
— Да, конечно. Рад, что у многих друзей и, прежде всего, моей семьи появится возможность попасть на бой. У них были проблемы с получением визы, потому на прошлых моих поединках родителей не было. Это, конечно, дополнительная ответственность. Но я готов драться где угодно. Хоть на Луне.

 — Как проходит подготовка?
— Через неделю начинаю спарринги в Big Bear. Планирую подводиться к бою там же.

 — Что скажете о сопернике?
— Около года назад мы должны были провести бой. Тогда я просматривал поединки Дортикоса. Подраться нам в тот раз не удалось, потому Юниер выпал из моего поля зрения. До его боя с Кудряшовым.

Конечно, Дортикос — серьёзнейший боксёр. Не знает поражений, хорошая любительская карьера. Да и чемпион мира, — ими случайно не становятся.

 — Почему Кудряшов не смог противостоять Дортикосу?
— Честно говоря, я ждал другого результата. Болел за Диму. Мы хорошо знакомы с ним, общаемся, спаррингуемся. Был уверен, что Кудряшов победит нокаутом. Не могу сказать, что Дортикос подобрал к нему ключик, что называется. Всё решил один удар. Это тяжёлый вес, в нём такое бывает. Первый раунд прошёл ровно, а во втором кубинец попал. Попал бы Кудряшов, — с любой руки — выиграл бы он.

— Лебедев сказал, что проведёт бой с победителем Суперсерии. Если это будете вы, то сколько поясов поставите на кон в реванше с Денисом?
— Не заглядываю за спину соперникам. Сейчас у меня серьёзный вызов. Надо выигрывать и проходить финал. Потом надо выигрывать там. А после всё будет зависеть от моей команды. Если решат, что реванш с Лебедевым нужен — проведём. Сразу после нашего прошлого боя у Дениса был вариант — провести незамедлительный реванш со мной, но он отказался.

 — Считаете Лебедева полноценным чемпионом мира?
— Конечно, для меня Денис Лебедев — один из лучших боксёров в России и даже мире. Я не перестал его уважать.

 — Но с титулами довольно запутанная ситуация. Какой именно пояс будет стоять на кону со стороны Дортикоса?
— Честно сказать, не знаю. Для меня главное — выиграть и пройти дальше.

 — Кто-то назвал ваш полуфинал фактическим финалом Суперсерии. Согласны?
— Нет. Впереди Александр Усик. Чемпион мира и один из лучших боксёров планеты.

— Ставите себе цель — победить Дортикоса досрочно?
— Всегда охота побеждать ярко, нокаутом. Люблю радовать зрителей. Правда, не всегда выходит. Но в нашем весе нокаутировать можно любого. Если получится, буду настаиваться на нокаут.

 — Как вам второй полуфинал — Усик — Бриедис?
— Слишком многие называют Усика фаворитом. Это странно — считать Бриедиса каким-то парнем с улицы. Он — чемпион мира, непобеждённый боксёр, обладающий нокаутирующей мощью. Думаю, для обоих это будет сложнейший бой карьеры.

 — Друг Усика Ломаченко в выходные дерётся с Ригондо. Как оцените его шансы?
— Честно говоря, не слишком много поединков Ломаченко смотрел. Несколько видел. Но и Василий и Гильермо Ригондо отлично боксируют. Фаворит, на мой взгляд, Ломаченко. Ригондо будет слишком маленьким для него.

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