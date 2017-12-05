Боксер Гассиев получит чемпионский титул WBA в случае победы над Дортикосом

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что поединок пройдет 3 февраля в Сочи в ледовом дворце «Большой». «Гассиев объединит титулы в случае победы», — сказал собеседник агентства.

Гассиев 22 октября защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив Кшиштофа Влодарчика нокаутом в поединке ¼ финала суперсерии. Дортикос, владеющий титулом регулярного чемпиона мира WBA, в четвертьфинале нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова.

Титул чемпиона по версии WBA имеет аналогичный статус с регулярным поясом в других боксерских организациях и имеет второй по значимости статус в WBA. Основным поясом в организации считается титул суперчемпиона, который в весовой категории Гассиева принадлежит другому россиянину — Денису Лебедеву. Чемпион WBA имеет определенные привилегии при организации поединка за основной пояс (суперчемпиона) ассоциации. Ранее Лебедев заявлял, что заинтересован в проведении боя с победителем суперсерии.