Боксер Гассиев получит чемпионский титул WBA в случае победы над Дортикосом

Ранее стало известно, что поединок пройдет 3 февраля в Сочи в ледовом дворце «Большой». «Гассиев объединит титулы в случае победы», — сказал собеседник агентства.
Гассиев 22 октября защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив Кшиштофа Влодарчика нокаутом в поединке ¼ финала суперсерии. Дортикос, владеющий титулом регулярного чемпиона мира WBA, в четвертьфинале нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова.
Титул чемпиона по версии WBA имеет аналогичный статус с регулярным поясом в других боксерских организациях и имеет второй по значимости статус в WBA. Основным поясом в организации считается титул суперчемпиона, который в весовой категории Гассиева принадлежит другому россиянину — Денису Лебедеву. Чемпион WBA имеет определенные привилегии при организации поединка за основной пояс (суперчемпиона) ассоциации. Ранее Лебедев заявлял, что заинтересован в проведении боя с победителем суперсерии.
Всего в активе Гассиева 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом), один бой признан несостоявшимся. Россиянин ни разу в карьере не был в нокдауне. Дортикос также не знает поражений в профессиональном боксе, в его активе 22 боя, все из которых завершились победой кубинца (21 нокаутом).