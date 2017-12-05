Бой между чемпионами мира по боксу Гассиевым и Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи

Всего в активе Гассиева 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (18 — нокаутом), один бой признан несостоявшимся. Россиянин ни разу в карьере не был в нокдауне. Дортикос также не знает поражений в профессиональном боксе, в его активе 22 боя, все из которых завершились победой кубинца (21 нокаутом).