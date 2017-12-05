Бой между чемпионами мира по боксу Гассиевым и Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи

«Поединок пройдет 3 февраля в Сочи в ледовом дворце «Большой», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в качестве места проведения рассматривался Майами.
Гассиев 22 октября защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив Кшиштофа Влодарчика нокаутом в поединке ¼ финала WBSS. Дортикос, владеющий титулом чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), в четвертьфинале нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова.
Всего в активе Гассиева 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (18 — нокаутом), один бой признан несостоявшимся. Россиянин ни разу в карьере не был в нокдауне. Дортикос также не знает поражений в профессиональном боксе, в его активе 22 боя, все из которых завершились победой кубинца (21 нокаутом).