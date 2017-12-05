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16:28 (мск), источник: ТАСС

Бой между чемпионами мира по боксу Гассиевым и Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Источник: РИА "Новости"

«Поединок пройдет 3 февраля в Сочи в ледовом дворце «Большой», — сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что в качестве места проведения рассматривался Майами.

Гассиев 22 октября защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив Кшиштофа Влодарчика нокаутом в поединке ¼ финала WBSS. Дортикос, владеющий титулом чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), в четвертьфинале нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова.

Всего в активе Гассиева 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (18 — нокаутом), один бой признан несостоявшимся. Россиянин ни разу в карьере не был в нокдауне. Дортикос также не знает поражений в профессиональном боксе, в его активе 22 боя, все из которых завершились победой кубинца (21 нокаутом).

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