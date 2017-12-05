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14:53 (мск), источник: Sports.kz

Анонсирована встреча Альвареса с Golden Boy — будут обсуждать реванш с Головкиным

На этой неделе мексиканский экс-чемпион мира в двух категориях Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) встретится с руководством промоутерской компании Golden Boy Promotions, чтобы обсудить детали возможного реванша с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

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Напомним, что следующий выход Канело в ринг уже запланирован на 5 мая 2018 года, а его первая встреча с Головкиным 16 сентября завершилась вничью по итогам 12-ти раундов.

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«Он только вернулся (в США), на этой неделе мы должны встретиться, — рассказал президент GBP Эрик Гомес в интервью FightHub. — Мы сядем вместе и обсудим детали, но уже близки к соглашению. Стадионы в Далласе и Нью-Йорке хотят сделать хорошее предложение (для проведения боя), и как только мы заключим сделку, то сразу этим займёмся. Точно так же, как было с первым боем».

«Реванш — мой приоритет, — подключается основатель и руководитель компании Оскар Де Ла Хойя. — Уверен, что этого заслужили не только бойцы, но и болельщики».

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