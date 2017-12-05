Анонсирована встреча Альвареса с Golden Boy — будут обсуждать реванш с Головкиным
На этой неделе мексиканский
На этой неделе мексиканский
Напомним, что следующий выход Канело в ринг уже запланирован на 5 мая 2018 года, а его первая встреча с Головкиным 16 сентября завершилась вничью по итогам 12-ти раундов.
«Он только вернулся (в США), на этой неделе мы должны встретиться, — рассказал президент GBP Эрик Гомес в интервью FightHub. — Мы сядем вместе и обсудим детали, но уже близки к соглашению. Стадионы в Далласе и
«Реванш — мой приоритет, — подключается основатель и руководитель компании Оскар Де Ла Хойя. — Уверен, что этого заслужили не только бойцы, но и болельщики».