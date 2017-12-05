Демьяненко: Отсутствие информации о титульном бое Турсынгалиева на BoxRec выглядит сомнительно

Ранее появилась информация, что 22 декабря в Мексике Турсынгалиев в титульном бою встретится с непобежденным мексиканцем Хосе Гонсалесом (6−0, 5 КО).

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«Я буду очень рад, если Турсынгалиев проведет титульный бой и выиграет его. В таком случае его команда покажет высший уровень профессионализма. Ведь вывести боксера за такой короткий срок на титульный бой — это очень здорово!

Однако, я уже говорил, в этом деле много бюрократизма. Федерации должны высылать подтверждения, разрешающие спортсмену провести бой. Заявку на бой должны были сделать. Необходимо уточнить статус титула. Вакантный он или нет! Если пояс не вакантный, то Федерация может отказать в праве участия в бою. Зачем им боксер с одним поединком в послужном списке, который условно находится на 1052 месте. Если титул вакантный, то можно получить этот бой. Федерации главное, чтобы за титул боксировали, предварительно оплатив положенные санкции.

Сейчас бокс поменялся. Спортсмен провел всего лишь восемь боев и уже может боксировать за титул. Много вопросов по этому поводу. С другой стороны, если не давать боксировать, то титулы останутся вакантными. Кто-то желает завоевать титул, ведь пояс молодежного чемпиона сразу поднимает боксера в рейтинге.

В любом случае, информация о дате и месте проведения титульного боя должна быть доступна на сайте BoxRec. Отсутствие таких данных выглядит сомнительно, — поделился Демьяненко.