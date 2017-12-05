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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Демьяненко: Отсутствие информации о титульном бое Турсынгалиева на BoxRec выглядит сомнительно

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал информацию о бое Мусы Турсынгалиева (7−0, 6 КО) за титул молодежного чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе.

Ранее появилась информация, что 22 декабря в Мексике Турсынгалиев в титульном бою встретится с непобежденным мексиканцем Хосе Гонсалесом (6−0, 5 КО).

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«Я буду очень рад, если Турсынгалиев проведет титульный бой и выиграет его. В таком случае его команда покажет высший уровень профессионализма. Ведь вывести боксера за такой короткий срок на титульный бой — это очень здорово!

Однако, я уже говорил, в этом деле много бюрократизма. Федерации должны высылать подтверждения, разрешающие спортсмену провести бой. Заявку на бой должны были сделать. Необходимо уточнить статус титула. Вакантный он или нет! Если пояс не вакантный, то Федерация может отказать в праве участия в бою. Зачем им боксер с одним поединком в послужном списке, который условно находится на 1052 месте. Если титул вакантный, то можно получить этот бой. Федерации главное, чтобы за титул боксировали, предварительно оплатив положенные санкции.

Сейчас бокс поменялся. Спортсмен провел всего лишь восемь боев и уже может боксировать за титул. Много вопросов по этому поводу. С другой стороны, если не давать боксировать, то титулы останутся вакантными. Кто-то желает завоевать титул, ведь пояс молодежного чемпиона сразу поднимает боксера в рейтинге.

В любом случае, информация о дате и месте проведения титульного боя должна быть доступна на сайте BoxRec. Отсутствие таких данных выглядит сомнительно, — поделился Демьяненко.

Отметим, что казахстанец дебютировал в профи 10 ноября и провел семь боев за 22 дня, однако сайт боксерской статистики BoxRec учитывает в профиле Турсынгалиева всего один поединок — тот, в котором он победил решением судей. Ранее Демьяненко уже называл возможные причины, по которым поединки новичка не внесены в реестр.

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