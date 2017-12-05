В следующем поединке Фируза Шарипова будет биться за два титула

Следующая соперница Шариповой: Мы несколько раз отправляли запрос на получение контракта, но у меня его до сих пор нет

«Мы давно заявляли, что наша цель — это пояс чемпионки мира по версии WBC. Мы приглашали его обладательницу Еву Вальстрем на поединок с Фирузой в Алматы, но она ответила, что не готова с нами боксировать 30 декабря. В данный момент ведутся переговоры о проведении боя с Евой Вальстрем в апреле-мае. Но если и весной Ева откажется от поединка, ее лишат титула чемпионки мира. Фируза на правах обладательницы титула WBC Silver будет проводить бой за полноценный титул WBC либо с Вальстрем, либо с другой соперницей. Если Ева откажется от боя с Фирузой, то титул будет вакантен», — рассказал менеджер Шариповой Сергей Завилейский.