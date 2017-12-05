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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Боб Арум объявил о переходе Василия Ломаченко в новую весовую категорию

Поединок против кубинца Гильермо Ригондо, который состоится 9 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, может стать последним боем украинца Василия Ломаченко в рамках первого легкого веса. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

По словам представляющего интересы украинца промоутера Боба Арума, в 2018 году Ломаченко планирует перейти в легкую весовую категорию, чтобы побороться за новые чемпионские пояса.

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Арум также сообщил, что не исключает проведения матча-реванша против Орландо Салидо — единственного боксера, побеждавшего Ломаченко на профессиональном ринге. По крайней мере, промоутер планирует сделать Салидо очередное предложение о бое, хотя и не уверен, что мексиканец примет его.

«Думаю, Салидо не очень хочет драться с Ломаченко, — отметил Арум, — поскольку каждый раз, когда мы делаем ему предложение, он называет определенную цифру гонорара, а когда мы соглашаемся, он увеличивает свои требования».

Добавим, что Ломаченко уже менял весовую категорию. До этого он выступал в полулегком весе, где владел поясом WBO (2014—2016). Сейчас украинцу принадлежит пояс этой же организации, но уже во втором полулегком весе.

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