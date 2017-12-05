Боб Арум объявил о переходе Василия Ломаченко в новую весовую категорию
Поединок против кубинца Гильермо Ригондо, который состоится 9 декабря на арене Madison Square Garden в
Поединок против кубинца Гильермо Ригондо, который состоится 9 декабря на арене Madison Square Garden в
По словам представляющего интересы украинца промоутера Боба Арума, в 2018 году Ломаченко планирует перейти в легкую весовую категорию, чтобы побороться за новые чемпионские пояса.
Арум также сообщил, что не исключает проведения
«Думаю, Салидо не очень хочет драться с Ломаченко, — отметил Арум, — поскольку каждый раз, когда мы делаем ему предложение, он называет определенную цифру гонорара, а когда мы соглашаемся, он увеличивает свои требования».
Добавим, что Ломаченко уже менял весовую категорию. До этого он выступал в полулегком весе, где владел поясом WBO (2014—2016). Сейчас украинцу принадлежит пояс этой же организации, но уже во втором полулегком весе.