Боб Арум объявил о переходе Василия Ломаченко в новую весовую категорию

По словам представляющего интересы украинца промоутера Боба Арума, в 2018 году Ломаченко планирует перейти в легкую весовую категорию, чтобы побороться за новые чемпионские пояса.

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Арум также сообщил, что не исключает проведения матча-реванша против Орландо Салидо — единственного боксера, побеждавшего Ломаченко на профессиональном ринге. По крайней мере, промоутер планирует сделать Салидо очередное предложение о бое, хотя и не уверен, что мексиканец примет его.

«Думаю, Салидо не очень хочет драться с Ломаченко, — отметил Арум, — поскольку каждый раз, когда мы делаем ему предложение, он называет определенную цифру гонорара, а когда мы соглашаемся, он увеличивает свои требования».