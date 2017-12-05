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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Оторвалось сухожилие». Стали известны подробности травмы Мигеля Котто в прощальном бою

2 декабря в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) легендарный пуэрториканец Мигель Котто, проводивший свой последний бой в карьере, уступил по очкам Садаму Али из США и потерял титул по версии WBO в первом среднем весе.

В том поединке Котто получил травму. Пуэрториканец не пришел на послематчевую пресс-конференцию, так как оперативно был доставлен на обследование травмированного места в больницу.

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Как выяснилось, в седьмом раунде у пуэрториканца оторвалось сухожилие левого бицепса. Сейчас Котто проходит обследование, а в течение ближайших дней ему будет сделана операция.

«Это был разрыв в сухожилии бицепса левой руки, — рассказывает Сото. — Сперва Мигелю предстоит пройти МРТ, после чего станет известно, когда его прооперируют — в понедельник или вторник. К сожалению, больше ничего мне неизвестно. И прежде всего мне абсолютно неизвестно, как Мигель смог боксировать до конца боя. И даже не пожаловался тренеру. При разрыве сухожилия вы чувствуете острую боль от запястья и до плеча. У Мигеля даже визуально рука воспалена. Мы подозреваем, что в момент удара по корпусу соперника он попал в локоть. Но утверждать наверняка не можем. Тем более, что поединок еще не пересматривали», — сказал Эктор Сото, вице-президент Miguel Cotto Promotions.

Сам Котто после боя не стал жаловаться на травму, поздравил нового чемпиона с победой и отметил, что судейский вердикт был справедлив.

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