«Оторвалось сухожилие». Стали известны подробности травмы Мигеля Котто в прощальном бою

«Это был разрыв в сухожилии бицепса левой руки, — рассказывает Сото. — Сперва Мигелю предстоит пройти МРТ, после чего станет известно, когда его прооперируют — в понедельник или вторник. К сожалению, больше ничего мне неизвестно. И прежде всего мне абсолютно неизвестно, как Мигель смог боксировать до конца боя. И даже не пожаловался тренеру. При разрыве сухожилия вы чувствуете острую боль от запястья и до плеча. У Мигеля даже визуально рука воспалена. Мы подозреваем, что в момент удара по корпусу соперника он попал в локоть. Но утверждать наверняка не можем. Тем более, что поединок еще не пересматривали», — сказал Эктор Сото, вице-президент Miguel Cotto Promotions.