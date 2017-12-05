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09:38 (мск), источник: Vesti.kz

Лемье обозвал Сондерса «колхозником» и пообещал уничтожить его

Экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (38−3, 33 KO) направил предупреждение своему сопернику — чемпиону WBO в этом же весе британцу Билли Джо Сондерсу (25−0, 12 KO) в преддверии их очного поединка.

«Осталось две недели. Не могу дождаться, чтобы показать вам, парни, как я уничтожу этого колхозника. Билли Джо Сондерс, ты мертвец», — написал Лемье в своем твиттере.

Ответ Сондерса не заставил себя ждать: «Это очень непрофессионально, когда пару недель назад на вашем шоу был “мертвец”, но я поставлю тебя на место». Также британец опубликовал видеообращение: «Осталось 13 дней. Давид Лемье, я иду за тобой!».

Напомним, что поединок Сондерс — Лемье пройдет 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться на телеканале НВО.

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