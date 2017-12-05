Лемье обозвал Сондерса «колхозником» и пообещал уничтожить его

«Осталось две недели. Не могу дождаться, чтобы показать вам, парни, как я уничтожу этого колхозника. Билли Джо Сондерс, ты мертвец», — написал Лемье в своем твиттере.

Ответ Сондерса не заставил себя ждать: «Это очень непрофессионально, когда пару недель назад на вашем шоу был “мертвец”, но я поставлю тебя на место». Также британец опубликовал видеообращение: «Осталось 13 дней. Давид Лемье, я иду за тобой!».