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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя передумал драться с Конором МакГрегором

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя передумал драться с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Ранее Де Ла Хойя заявил о готовности возобновить карьеру и даже бросил вызов МакГрегороу, пообещав расправиться с ним за два раунда, тем самым превзойдя Флойда Мейвезера-младшего, остановившего звезду ММА в десятом раунде.

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«Мой разум хочет этого, но тело не позволяет, — сказал Де Ла Хойя. — Я любил тренироваться, буквально жил в спортзале. Но буду честен, я больше не могу этого делать и не буду. МакГрегор может спать спокойно, ему не о чем волноваться».

Последний раз 44-летний Де Ла Хойя появлялся в ринге в декабре 2008 года, когда досрочно проиграл Мэнни Пакьяо. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, в которых одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел шесть поражений. В 2007 году он проиграл Мейвезеру раздельным решением судей.

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