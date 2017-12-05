Оскар Де Ла Хойя передумал драться с Конором МакГрегором

Ранее Де Ла Хойя заявил о готовности возобновить карьеру и даже бросил вызов МакГрегороу, пообещав расправиться с ним за два раунда, тем самым превзойдя Флойда Мейвезера-младшего, остановившего звезду ММА в десятом раунде.
«Мой разум хочет этого, но тело не позволяет, — сказал Де Ла Хойя. — Я любил тренироваться, буквально жил в спортзале. Но буду честен, я больше не могу этого делать и не буду. МакГрегор может спать спокойно, ему не о чем волноваться».
Последний раз 44-летний Де Ла Хойя появлялся в ринге в декабре 2008 года, когда досрочно проиграл Мэнни Пакьяо. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, в которых одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел шесть поражений. В 2007 году он проиграл Мейвезеру раздельным решением судей.