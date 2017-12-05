Оскар Де Ла Хойя передумал драться с Конором МакГрегором

Ранее Де Ла Хойя заявил о готовности возобновить карьеру и даже бросил вызов МакГрегороу, пообещав расправиться с ним за два раунда, тем самым превзойдя Флойда Мейвезера-младшего, остановившего звезду ММА в десятом раунде.

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«Мой разум хочет этого, но тело не позволяет, — сказал Де Ла Хойя. — Я любил тренироваться, буквально жил в спортзале. Но буду честен, я больше не могу этого делать и не буду. МакГрегор может спать спокойно, ему не о чем волноваться».