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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, из-за чего именно Барнетту рекомендовали пропустить допинг-контроль после боя с Жакияновым

Менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова Филипп Фондю предоставил официальное письмо Международной боксерской федерацией (IBF), в котором указана настоящая травма последнего соперника ZZ — британца Райана Барнетта, из-за которой он не мог пройти обязательный допинг-контроль после поединка. Vesti.kz публикуют некоторые выдержки из официального документа.

Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте — родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).

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После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. Согласно документу, у Барнетта была диагностирована травма шеи.

«IBF 7 ноября получила медицинское заключение от промоутера Эдди Хирна, в котором указывалось, что Райан Барнетт получил травму шеи, из-за чего он не сможет вести свою спортивную деятельность до конца января 2018 года. Предполагается, что боксер будет готов вернуться к полноценным тренировкам и боям после 21 января 2018 года».

В письме не указана ситуация с прохождением допинг-контроля и пересмотра результата поединка с Жакияновым. Тем не менее, Барнетту уже подбирают нового соперника, что указывает на то, что ему было сделано исключение.

«Медицинская рекомендация будет рассмотрена Советом директоров. Тем не менее, IBF назначит претендентов с наивысшим рейтингом в легком весе, которые будут участвовать в поединке за титул IBF, которым владеет Барнетт», — говорится в документе.

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит сообщил, что неявка на допинг-тест приравнивается к провалу сдачи проб, и по правилам Барнетта должны лишить титулов.

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