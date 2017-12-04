Стало известно, из-за чего именно Барнетту рекомендовали пропустить допинг-контроль после боя с Жакияновым

Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте — родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).

После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. Согласно документу, у Барнетта была диагностирована травма шеи.

«IBF 7 ноября получила медицинское заключение от промоутера Эдди Хирна, в котором указывалось, что Райан Барнетт получил травму шеи, из-за чего он не сможет вести свою спортивную деятельность до конца января 2018 года. Предполагается, что боксер будет готов вернуться к полноценным тренировкам и боям после 21 января 2018 года».

В письме не указана ситуация с прохождением допинг-контроля и пересмотра результата поединка с Жакияновым. Тем не менее, Барнетту уже подбирают нового соперника, что указывает на то, что ему было сделано исключение.

«Медицинская рекомендация будет рассмотрена Советом директоров. Тем не менее, IBF назначит претендентов с наивысшим рейтингом в легком весе, которые будут участвовать в поединке за титул IBF, которым владеет Барнетт», — говорится в документе.