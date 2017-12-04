Владимир Кличко написал пролог в книге о Мохаммеде Али

Напомним, знаменитый американский боксер Мохаммед Али скончался 3 июня 2016 года на 75-м году жизни в одной из больниц Финикса. Причиной его смерти стал септический шок, который произошел по неизвестной естественной причине.

Мохаммед Али (Кассиус Клей) — один из самых известных в истории боксеров-профессионалов. Является победителем Олимпийских игр 1960 года. В 1964—1966, 1974−1978 годах он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Также Али пять раз присуждали титул «Боксер года» и звание «Боксер десятилетия». За свою карьеру Мохаммед Али провел 61 поединок, одержав 56 побед (37 из них — нокаутом).