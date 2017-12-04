Владимир Кличко написал пролог в книге о Мохаммеде Али
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко стал автором пролога в книге о легендарном боксере Мохаммеде Али.
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко стал автором пролога в книге о легендарном боксере Мохаммеде Али.
«Я с удовольствием написал пролог в книге «Мохаммед Али — наследие нашего мира», — написал украинский боксер в Instagram, разместив свою фотографию с книгой.
Напомним, знаменитый американский боксер Мохаммед Али скончался 3 июня 2016 года на 75-м году жизни в одной из больниц Финикса. Причиной его смерти стал септический шок, который произошел по неизвестной естественной причине.
Мохаммед Али (Кассиус Клей) — один из самых известных в истории