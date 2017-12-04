Почему Головкину не нужно подниматься в весе, чтобы стать великим
Журналист Boxing247.com Джеймс Слэтер сомневается в необходимости подниматься казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) в весовой категории, сообщает Sports.kz.
Журналист Boxing247.com Джеймс Слэтер сомневается в необходимости подниматься казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) в весовой категории, сообщает Sports.kz.
«Нужно ли Головкину или любому другому современному боксеру побеждать в двух или трех весовых категориях, чтобы считаться великим?
Марвин Хаглер, с кем GGG постоянно сравнивают, всю карьеру оставался в 160 фунтах. Разве он не величайший и легендарный боксер? Это отдельная дисциплина — оставаться в одном дивизионе на протяжении долгого времени, всегда оставаться в форме, не лениться и без необходимости подниматься в весе. Если Головкин продолжит доминировать в среднем дивизионе и побьет рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит, разве не это ли и есть величие? GGG не нужно никуда идти, чтобы получить свой статус легенды", — пишет автор.
Ранее Головкин говорил, что готов подняться в суперсредний вес ради хороших боев.