Почему Головкину не нужно подниматься в весе, чтобы стать великим

Марвин Хаглер, с кем GGG постоянно сравнивают, всю карьеру оставался в 160 фунтах. Разве он не величайший и легендарный боксер? Это отдельная дисциплина — оставаться в одном дивизионе на протяжении долгого времени, всегда оставаться в форме, не лениться и без необходимости подниматься в весе. Если Головкин продолжит доминировать в среднем дивизионе и побьет рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит, разве не это ли и есть величие? GGG не нужно никуда идти, чтобы получить свой статус легенды", — пишет автор.



Ранее Головкин говорил, что готов подняться в суперсредний вес ради хороших боев.