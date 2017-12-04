Оскар Де Ла Хойя нашел Мигелю Котто предлог для возвращения на ринг

2 декабря в Нью-Йорке 37-летний Котто провел свой последний бой в карьере. Пуэрториканец уступил по очкам американцу Садаму Али (26−1, 14 КО), который отобрал у него титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.
После боя Котто признался, что по ходу поединка он травмировал руку. По мнению Де Ла Хойи, это обстоятельство является достаточным поводом для того, чтобы провести еще один бой.
«У Котто разорван бицепс, что очень, очень плохо, — отметил Де Ла Хойя в интервью SecondsOut. — У него есть предлог, чтобы вернуться, потому что в этом поединке он не смог проявить себя на все 100 процентов. Но он говорит, что на этом все, так что я не знаю… Боец всегда остаётся бойцом, и в случае с Мигелем Котто никогда нельзя знать наверняка, вернётся он или нет. Решение только за ним самим».