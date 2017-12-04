Оскар Де Ла Хойя нашел Мигелю Котто предлог для возвращения на ринг

«У Котто разорван бицепс, что очень, очень плохо, — отметил Де Ла Хойя в интервью SecondsOut. — У него есть предлог, чтобы вернуться, потому что в этом поединке он не смог проявить себя на все 100 процентов. Но он говорит, что на этом все, так что я не знаю… Боец всегда остаётся бойцом, и в случае с Мигелем Котто никогда нельзя знать наверняка, вернётся он или нет. Решение только за ним самим».