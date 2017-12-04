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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Комментатор HBO: Я точно знаю, что Головкин очень хочет реванша. Но вопрос в том, хочет ли этого «Канело»

Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли поделился мнением по поводу реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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«Я полагаю, мы увидим реванш. Я точно знаю, что Головкин хочет его больше всего на свете. Но главный вопрос в том, хочет ли этого “Канело”. Хотя почему бы ему не хотеть его, если он выиграл три последних раунда их первого боя? Реванш передвинут с Синко де Майо (5 мая) на сентябрь? Об этом нужно спросить Де Ла Хойю (промоутера “Канело”). Хотя, думаю, он постарается удовлетворить фанатов, которые хотят реванша», — сказал Лэмпли в интервью ThaBoxingVoice.

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Между тем, президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил о том, что уже на следующей неделе уже встретится с «Канело» и обсудим с ним реванш с Головкиным.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.

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