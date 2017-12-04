Комментатор HBO: Я точно знаю, что Головкин очень хочет реванша. Но вопрос в том, хочет ли этого «Канело»

«Я полагаю, мы увидим реванш. Я точно знаю, что Головкин хочет его больше всего на свете. Но главный вопрос в том, хочет ли этого “Канело”. Хотя почему бы ему не хотеть его, если он выиграл три последних раунда их первого боя? Реванш передвинут с Синко де Майо (5 мая) на сентябрь? Об этом нужно спросить Де Ла Хойю (промоутера “Канело”). Хотя, думаю, он постарается удовлетворить фанатов, которые хотят реванша», — сказал Лэмпли в интервью ThaBoxingVoice.