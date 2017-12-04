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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Семь боев за 22 дня. Видеофрагменты активной деятельности казахстанца Турсынгалиева на профи-ринге

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Муса Турсынгалиев на профи-ринге одержал уже семь побед с момента недавнего дебюта. На это ему потребовалась 22 дня. Примечательно, что все бои состоялись в Мексике, а соперниками выступали местные боксеры. Vesti.kz подготовили видеоподборку его выступлений.

Турсынгалиев дебютировал в профессиональном боксе 10 ноября. В третьем раунде он нокаутировал соперника. Спустя четыре дня Муса досрочно победил следующего соперника. В течение этой же «дебютной» недели 23-летний экибастузец прошел и Рикардо Моргадо. Правда, на этот раз победу ему присудили судьи.

За 17 дней своей профи-карьеры Турсынгалиев провел пять победных поединков, за 20 дней — шесть. Вчера, 3 декабря, стало известно о седьмой победе спортсмена. Турсынгалиев провел седьмой поединок за 22 дня в рамках боксерского вечера в мексиканском городе Канкуне, нокаутировав мексиканца А. Хесуса (10−2) уже на второй минуте первого раунда.

Ниже предлагаем ознакомиться с некоторыми видеороликами из боксерской жизни Турсынгалиева.

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При этом, его активность не учитывается на сайте BoxRec. В зачет энциклопедии вошел пока лишь один бой Турсынгалиева. Ранее эту ситуацию прокомментировал его менеджер Генри Ривалта, а вице-президент Федерации профи-бокса РК Виктор Демьяненко объяснил, какие критерии необходимы, чтобы поединок учитывался на BoxRec.

Семь боев за 22 дня. Видеофрагменты активной деятельности казахстанца Турсынгалиева на профи-ринге
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