Советы экс-чемпиона, или как Бейбут Шуменов тренирует Каната Ислама

Ислам в настоящее время проводит ежедневные трехчасовые тренировки под руководством Шуменова в Шымкенте на базе Royal Club Fitness ` SPA.

Следующий этап подготовки Канат Ислам продолжит уже в середине декабря в США.

В конце ноября стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила Исламу бой за звание претендента на титул чемпиона организации в первом среднем весе. Соперником казахстанца по этому поединку будет непобежденный американец Джон Вера (18−0, 11 КО). У сторон есть 30 дней на согласование условий по бою, после чего будут назначены промоутерские торги.

Напомним, что Шуменов в июне этого года завершил карьеру. Он был единственным казахстанским боксером, ставшим чемпионом в двух весовых категориях.