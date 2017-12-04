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09:36 (мск), источник: Vesti.kz

Советы экс-чемпиона, или как Бейбут Шуменов тренирует Каната Ислама

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) занимается подготовкой своего соотечественника Каната Ислама (25−0, 20 КО) к предстоящему поединку. Об этом сообщает Profiboxing.kz.

Ислам в настоящее время проводит ежедневные трехчасовые тренировки под руководством Шуменова в Шымкенте на базе Royal Club Fitness ` SPA.

Следующий этап подготовки Канат Ислам продолжит уже в середине декабря в США.

В конце ноября стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила Исламу бой за звание претендента на титул чемпиона организации в первом среднем весе. Соперником казахстанца по этому поединку будет непобежденный американец Джон Вера (18−0, 11 КО). У сторон есть 30 дней на согласование условий по бою, после чего будут назначены промоутерские торги.

Напомним, что Шуменов в июне этого года завершил карьеру. Он был единственным казахстанским боксером, ставшим чемпионом в двух весовых категориях.

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