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09:13 (мск), источник: Vesti.kz

Президент Golden Boy рассказал о переговорах с «Канело» о реванше с Головкиным и «больших предложениях» от арен

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, как обстоят дела с организацией матча-реванша между его подопечным — мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

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«Канело» все это время был в отпуске и только вернулся. Мы должны встретиться с ним на следующей неделе. Мы сядем и все с ним обсудим. Мы близки (к реваншу с Головкиным), — сказал Гомес в интервью Fight Hub TV.

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Также президент GBP высказался по поводу места проведения матча-реванша. «Слушайте, “Даллас Ковбойз” (клуб НФЛ, проводящий домашние игры на 80-тысячном AT`T Stadium) и Madison Square Garden хотят его и намерены сделать нам большое предложение. Как только мы завершим сделку по бою, то начнем обсуждать этот вопрос», — добавил Гомес.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.

Ожидается, что их реванш состоится в мае следующего года, хотя есть и предпосылки к тому, что боксеры вновь встретятся лишь в сентябре 2018-го.

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