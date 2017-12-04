Президент Golden Boy рассказал о переговорах с «Канело» о реванше с Головкиным и «больших предложениях» от арен
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, как обстоят дела с организацией
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, как обстоят дела с организацией
«Канело» все это время был в отпуске и только вернулся. Мы должны встретиться с ним на следующей неделе. Мы сядем и все с ним обсудим. Мы близки (к реваншу с Головкиным), — сказал Гомес в интервью Fight Hub TV.
Также президент GBP высказался по поводу места проведения
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября на арене
Ожидается, что их реванш состоится в мае следующего года, хотя есть и предпосылки к тому, что боксеры вновь встретятся лишь в сентябре 2018-го.