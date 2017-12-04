Президент Golden Boy рассказал о переговорах с «Канело» о реванше с Головкиным и «больших предложениях» от арен

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«Канело» все это время был в отпуске и только вернулся. Мы должны встретиться с ним на следующей неделе. Мы сядем и все с ним обсудим. Мы близки (к реваншу с Головкиным), — сказал Гомес в интервью Fight Hub TV.

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Также президент GBP высказался по поводу места проведения матча-реванша. «Слушайте, “Даллас Ковбойз” (клуб НФЛ, проводящий домашние игры на 80-тысячном AT`T Stadium) и Madison Square Garden хотят его и намерены сделать нам большое предложение. Как только мы завершим сделку по бою, то начнем обсуждать этот вопрос», — добавил Гомес.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.