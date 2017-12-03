Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum.
Али Ахмедов вылетает в США
Казахстанский боксер Али Ахмедов (9−0, 7 КО) завершил подготовку к бою с американцем Дешоном Уэбстером (9−0, 6 КО), сообщает Sports.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Казахстанский боксер Али Ахмедов (9−0, 7 КО) завершил подготовку к бою с американцем Дешоном Уэбстером (9−0, 6 КО), сообщает Sports.kz.
«Тренировочный этап завершен. Завтра вылетаем в США!» — написал Ахмедов в Instagram.
Бой, в котором Али проведет обязательную защиту пояса «молодежного» чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, состоится 8 декабря в