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15:53 (мск), источник: Sports.kz

Али Ахмедов вылетает в США

Казахстанский боксер Али Ахмедов (9−0, 7 КО) завершил подготовку к бою с американцем Дешоном Уэбстером (9−0, 6 КО), сообщает Sports.kz.

«Тренировочный этап завершен. Завтра вылетаем в США!» — написал Ахмедов в Instagram.

Бой, в котором Али проведет обязательную защиту пояса «молодежного» чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, состоится 8 декабря в Раунд-Роке (США, штат Техас).

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