Юбенк-младший намерен стать «новым Мейвезером» в США

«Крис Юбенк-младший сделает это, причем в не таком уж и отдаленном будущем. В ближайшее время мое фото и имя будут на стенах (рекламных постерах) MGM Grand», — заявил британец, слова которого приводит .

Он также считает, что уже «сделал себе имя в Британии», а теперь намеревается перенести эту популярность на американскую территорию.

«Это основная цель любого боксера — выступать на аренах больших казино на главной улице Вегаса, как и в нью-йоркском «Мэдисоне», — резюмировал британец.