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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

Юбенк-младший намерен стать «новым Мейвезером» в США

Британский суперсредневес (до 76,2 килограммов) Крис Юбенк-младший (26−1, 20 КО) намерен стать суперзвездой в США. Отвечая на вопрос журналиста Sky Sports, кто, по его мнению, мог бы повторить успех американца Флойда Мейвезера-младшего (50−0, 27 КО) в бойцовской столице мира Лас-Вегасе (США), полуфиналист Всемирной боксерской суперсерии запросто ответил, что он сам, сообщает vRINGe.com.

«Крис Юбенк-младший сделает это, причем в не таком уж и отдаленном будущем. В ближайшее время мое фото и имя будут на стенах (рекламных постерах) MGM Grand», — заявил британец, слова которого приводит .

Он также считает, что уже «сделал себе имя в Британии», а теперь намеревается перенести эту популярность на американскую территорию.

«Это основная цель любого боксера — выступать на аренах больших казино на главной улице Вегаса, как и в нью-йоркском «Мэдисоне», — резюмировал британец.

Напомним, что 17 февраля на ринге Manchester Arena в одноименном городе Англии Юбенк сразится с чемпионом мира по версии WBA Джорджем Гроувзом (27−3, 20 КО). Это первый полуфинальный поединок WBSS в суперсреднем дивизионе: его победитель сразится в финале с тем, кто выиграет в паре проспекта Каллума Смита (23−0, 17 КО) и ветерана Юргена Бремера (49−3, 35 КО).

Юбенк-младший намерен стать "новым Мейвезером" в США
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