Юбенк-младший намерен стать «новым Мейвезером» в США
Британский суперсредневес (до 76,2 килограммов) Крис
Британский суперсредневес (до 76,2 килограммов) Крис
«Крис
Он также считает, что уже «сделал себе имя в Британии», а теперь намеревается перенести эту популярность на американскую территорию.
«Это основная цель любого боксера — выступать на аренах больших казино на главной улице Вегаса, как и в
Напомним, что 17 февраля на ринге Manchester Arena в одноименном городе Англии Юбенк сразится с чемпионом мира по версии WBA Джорджем Гроувзом (27−3, 20 КО). Это первый полуфинальный поединок WBSS в суперсреднем дивизионе: его победитель сразится в финале с тем, кто выиграет в паре проспекта Каллума Смита (23−0, 17 КО) и ветерана Юргена Бремера (49−3, 35 КО).