Казахстанский боксер Турсынгалиев выиграл седьмой подряд бой за 22 дня в Мексике

Турсынгалиев провел седьмой поединок за 22 дня в рамках боксерского вечера в мексиканском городе Канкуне, нокаутировав уже на второй минуте первого раунда мексиканца А. Хесуса (10−2).
На профи-ринге 23-летний уроженец Экибастуза дебютировал 10 ноября, после чего провел еще шесть боев. Все поединки состоялись в Мексике, а соперниками были местные боксеры.
При этом в зачет BoxRec вошел пока лишь один бой Турсынгалиева. Ранее эту ситуацию прокомментировал его менеджер Генри Ривалта, а вице-президент Федерации профи-бокса РКВиктор Демьяненко объяснил, какие критерии необходимы, чтобы поединок учитывался на BoxRec.