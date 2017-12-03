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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Турсынгалиев выиграл седьмой подряд бой за 22 дня в Мексике

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Муса Турсынгалиев одержал седьмую победу, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана».

Турсынгалиев провел седьмой поединок за 22 дня в рамках боксерского вечера в мексиканском городе Канкуне, нокаутировав уже на второй минуте первого раунда мексиканца А. Хесуса (10−2).

На профи-ринге 23-летний уроженец Экибастуза дебютировал 10 ноября, после чего провел еще шесть боев. Все поединки состоялись в Мексике, а соперниками были местные боксеры.

При этом в зачет BoxRec вошел пока лишь один бой Турсынгалиева. Ранее эту ситуацию прокомментировал его менеджер Генри Ривалта, а вице-президент Федерации профи-бокса РКВиктор Демьяненко объяснил, какие критерии необходимы, чтобы поединок учитывался на BoxRec.

Казахстанский боксер Турсынгалиев выиграл седьмой бой подряд за 22 дня в Мексике
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