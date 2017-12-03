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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

Южно-Казахстанская область стала победителем Кубка Казахстанской федерации бокса

В Алматы завершились финальные поединки восьмого сезона турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта. Победу одержали боксеры из Южно-Казахстанской области, сообщает сайт КФБ.

Команда Южно-Казахстанской области сразу получила одно очко форы — мангистауский боксер в весе до 52 килограммов снялся с соревнований из-за болезни, выиграл первый поединок для области и Шалкар Айкынбай. Одним из самых интересных поединков финала был бой титулованного мангистауского боксера, призера чемпионата мира, чемпиона Азии, олимпийца Берика Абдрахманова и Султана Заурбека.

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Оба спортсмена без устали атаковали, но Берику, который старше своего оппонента на 10 лет, не изменили его всегдашняя уверенность и хладнокровие и он снова выиграл. Очки в пользу Мангистау также принесли Нурбол Калжанов и серебряный призер чемпионата Азии нынешнего года Ерик Альжанов.

Однако удача была больше на стороне Южного Казахстана — вслед за Айкынбаем на ринг вышли и выиграли призер Азии Бекдаулет Ибрагимов, Бекзод Халметов, Бек Нурмагамбет, Еркин Мухамеджан — он принес области шестое, победное, очко — и Нуржан Бекзатов.

Итоговый счет 7:3 в пользу Шымкента. Таким образом, Южный Казахстан во второй раз стал обладателем Кубка и, как и в прошлые годы, победитель получает денежный приз — 25 миллионов тенге.

«Мы привезли в основном молодых боксеров, но они все опытные. У меня в команде пять мастеров спорта международного класса, остальные все мастера спорта. 25 миллионов потратим на развитие бокса в Южно-Казахстанской области. Конкретно — купим экипировку и все, что понадобится команде для тренировок», — сказал тренер сборной ЮКО Нурлан Айтуаров.

Добавим, что Мангистау уже дважды получал Кубок — в 2012 и 2016 годах, Южный Казахстан — в 2015-м.

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