Боксер Мигель Котто проиграл Садаму Али в последнем бою в карьере

Источник: AP 2017

Все трое судей отдали победу Али — 115:113, 116:112, 115:113.

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Для 37-летнего пуэрториканского боксера этот поединок стал заключительным в карьере. За 17 лет выступлений на профессиональном ринге он завоевал шесть титулов чемпиона мира и стал первым (и остается на данный момент единственным) пуэрториканским боксером, выигравшим пояса в четырех весовых категориях. Первый пояс чемпиона мира он завоевал еще в 2004 году, последний — в июне 2017 года. Он побеждал таких боксеров, как Карлос Кинтана, Антонио Маргарито, Заб Джуда, Шейн Мосли, Рикардо Майорга, Серхио Мартинес, встречался с Флойдом Мэйуэзером, Саулем Альваресом, Мэнни Пакьяо.

Даже на закате карьеры он сумел вернуться после поражения от мексиканца Сауля Альвареса, снова стать чемпионом мира WBO, победив в июне этого года японца Йосихиро Камегаву по очкам.

В послужном списке Котто теперь 41 победа (33 нокаутом) и шесть поражений.