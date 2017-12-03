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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

Майк Тайсон своим визитом удивил посетителей ночного клуба в Алматы

Один из самых именитых тяжеловесов в истории профи-бокса американец Майк Тайсон посетил один из ночных клубов в центре Алматы. Неожиданный визит звезды мировой величины сняли на видео очевидцы, сообщают Tengrinews.kz.

На странице ztb_video в Instagram говорится, что спортсмен пришел на выступление певца Айкына. «Қазақтар в шоке от Майка», — подписан ролик. На кадрах видно, как гостя обступила толпа зевак. Боксер еле продвигается по залу.

Напомним, легендарный Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum. Ранее он сделал прогноз на второй бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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