Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Майк Тайсон своим визитом удивил посетителей ночного клуба в Алматы
Один из самых именитых тяжеловесов в истории
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Один из самых именитых тяжеловесов в истории
На странице ztb_video в Instagram говорится, что спортсмен пришел на выступление певца Айкына. «Қазақтар в шоке от Майка», — подписан ролик. На кадрах видно, как гостя обступила толпа зевак. Боксер еле продвигается по залу.
Напомним, легендарный Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum. Ранее он сделал прогноз на второй бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.