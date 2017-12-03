Менеджер ZZ: Ситуация по делу Жакиянова слишком «плохо пахнет». Мы всегда будем сомневаться в честной победе Барнетта

Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте — родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).

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После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. И команда Жакиянова направила протест в WBA и IBF для выяснения обстоятельств.

«Несмотря на попытку убедить WBA и BBBofC (Британский совет по контролю за боксом) в нарушении правил, конкретных сдвигов не получилось. Позиция WBA заключается в том, что вся власть по данному вопросу принадлежит местной комиссии, а Роберт Смит, генеральный секретарь BBBofC, отказался обсуждать и очень резко ответил Леонe Маргулесу, который выступает в качестве юрисконсультанта ZZ, что все останется так, как есть сейчас!

Это странно, и вся ситуация «плохо пахнет».

Как обычно, крупные промоутеры, которые регулярно платят управляющим органам свои пошлины за санкции, деловые поездки для руководителей, а также существенные спонсорские деньги на их Конвенцию, выглядят предпочтительнее.

Матч-реванш с тестированием был единственным справедливым результатом … Мы всегда будем сомневаться, что Барнетт выиграл честно. Все это является позором, — сообщил Фондю.