Менеджер ZZ: Ситуация по делу Жакиянова слишком «плохо пахнет». Мы всегда будем сомневаться в честной победе Барнетта

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
47-летняя Мэрайя Кэри похудела и сменила имидж
Текущие события
Хоккей. КХЛ
овертайм
Амур3
Куньлунь3
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Амкар
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра
Трактор
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Милан
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Сталь Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Олимпик Д
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут
Саутгемптон
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Слован
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз5
Эдмонтон Ойлерз7
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Лион
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас СтарзБ3
Чикаго Блэкхокс2
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс5
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ3
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс2
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс10
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина ХаррикейнзОТ3
Флорида Пантерз2
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Лацио
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота УайлдОТ2
Сент-Луис Блюз1
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
2.12
Атлетик0
Реал0
Футбол. Зарубежный
2.12
Торино1
Аталанта1
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Малкин прервал шестиматчевую серию без голов в НХЛ
Боксер Мигель Котто проиграл в последнем бою в карьере
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
7Гран-при Абу-Даби
12:10 (мск), источник: Vesti.kz

Менеджер ZZ: Ситуация по делу Жакиянова слишком «плохо пахнет». Мы всегда будем сомневаться в честной победе Барнетта

Филипп Фондю, менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова, сообщил о том, что результат поединка ZZ с британцем Райаном Барнеттом не будет пересматриваться. По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, WBA придерживается позиции, где решение должен принять местный орган, работавший на том бое.

Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте — родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).

Читайте также
Жакиянов прокомментировал непрохождение Барнеттом обязательного допинг-теста

После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. И команда Жакиянова направила протест в WBA и IBF для выяснения обстоятельств.

«Несмотря на попытку убедить WBA и BBBofC (Британский совет по контролю за боксом) в нарушении правил, конкретных сдвигов не получилось. Позиция WBA заключается в том, что вся власть по данному вопросу принадлежит местной комиссии, а Роберт Смит, генеральный секретарь BBBofC, отказался обсуждать и очень резко ответил Леонe Маргулесу, который выступает в качестве юрисконсультанта ZZ, что все останется так, как есть сейчас!

Это странно, и вся ситуация «плохо пахнет».

Как обычно, крупные промоутеры, которые регулярно платят управляющим органам свои пошлины за санкции, деловые поездки для руководителей, а также существенные спонсорские деньги на их Конвенцию, выглядят предпочтительнее.

Матч-реванш с тестированием был единственным справедливым результатом … Мы всегда будем сомневаться, что Барнетт выиграл честно. Все это является позором, — сообщил Фондю.

В свою очередь основатель проекта fightSpace Григорий Стангрит сообщил, что неявка на допинг-тест приравнивается к провалу сдачи проб. И по правилам Барнетта должны лишить титулов.

"Легенды никогда не умирают". Куат Хамитов встретился с Майком Тайсоном
Родченков: «Чистые» россияне должны быть допущены к ОИ
Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ
Малкин прервал шестиматчевую серию без голов в НХЛ
Боксер Мигель Котто проиграл в последнем бою в карьере (видео)
Дисквалифицированные Вернблум и Натхо полетели с ЦСКА на матч ЛЧ
«Даллас» победил «Чикаго», Радулов забросил 9-ю шайбу в сезоне
Кучеров забросил две шайбы в победном матче против «Сан-Хосе»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь