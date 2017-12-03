Игорь Михалкин победил Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира по версии IBO

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Интимная пластика: три реальные истории
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
ЕС снял некоторые санкции с России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур1
Куньлунь3
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Амкар
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра
Трактор
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Милан
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Сталь Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Олимпик Д
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут
Саутгемптон
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз5
Эдмонтон Ойлерз7
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Слован
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас СтарзБ3
Чикаго Блэкхокс2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Лион
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс5
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ3
Анахайм Дакс2
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс2
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс10
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина ХаррикейнзОТ3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота УайлдОТ2
Сент-Луис Блюз1
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
2.12
Атлетик0
Реал0
Футбол. Зарубежный
2.12
Торино1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
2.12
Монако1
Анже0
Футбол. Зарубежный
2.12
Лилль1
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
2.12
Ницца3
Метц1
Футбол. Зарубежный
2.12
Ренн2
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2.12
Труа0
Генгам1
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Украина нашла способ остановить строительство Крымского моста
Рубль в декабре: обвал под Новый год
Родченков: «Чистые» россияне должны быть допущены к ОИ
Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу в матче НХЛ
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
11:04 (мск), источник: Р-Спорт

Игорь Михалкин победил Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира по версии IBO

МОСКВА, 3 дек — Р-Спорт. Российский боксер Игорь Михалкин победил француза Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе.

Источник: AFP 2017

Бой, прошедший в субботу во Франции, продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина по очкам.

После боя с Нгумбу на счету 32-летнего российского боксера 21 победа (9 нокаутом) при одном поражении.

В апреле 2016 года стало известно, что чемпион Европы в полутяжелом весе Михалкин сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Он был лишен титула и дисквалифицирован на два года. Позднее боксера оправдали, но титул не вернули.

Мутко: Родченков предлагал мне «взорвать» WADA и МОК
Родченков: «Чистые» россияне должны быть допущены к ОИ
Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ
Малкин прервал шестиматчевую серию без голов в НХЛ
Боксер Мигель Котто проиграл в последнем бою в карьере
Дисквалифицированные Вернблум и Натхо полетели с ЦСКА на матч ЛЧ
«Даллас» победил «Чикаго», Радулов забросил 9-ю шайбу в сезоне
Кучеров забросил две шайбы в победном матче против «Сан-Хосе»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь