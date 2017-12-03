Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьёвки чемпионата мира - 2018, которая состоится 1 декабря в Москве.
Игорь Михалкин победил Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира по версии IBO
МОСКВА, 3 дек —
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МОСКВА, 3 дек —
Бой, прошедший в субботу во Франции, продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина по очкам.
После боя с Нгумбу на счету 32-летнего российского боксера 21 победа (9 нокаутом) при одном поражении.
В апреле 2016 года стало известно, что чемпион Европы в полутяжелом весе Михалкин сдал положительный