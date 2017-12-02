Промоутер Головкина всех заинтриговал анонсом

Он проанонсирует какое-то событие в рамках вечера бокса Мигель Котто (41−5, 33 КО) — Садам Али (25−1, 14 КО) на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.



«Сегодня вечером на HBO будет объявление», — написал Леффлер в твиттере.



Самые оптимистично настроенные фанаты полагают, что Леффлер расскажет о реванше с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), однако, скорее всего, речь пойдет о боксерском шоу «Superfly 2».



Первая часть «Superfly» прошла 9 сентября в Карсоне (США, штат Калифорния). Ее хедлайнерами стали Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) и Висаксил Вангек (44−4−1, 40 КО). Бой завершился нокаутом в исполнении таиландского боксера в четвертом раунде.



Что касается возможного реванша Головкин — «Канело», то он может состояться 5 мая или в сентябре.