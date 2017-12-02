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12:50 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанская федерация бокса наградила лучших по итогам 2017 года

В рамках турнира на Кубок Конфeдерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Казахстанская федерация бокса вручила награды лучшим в боксе в 2017 году, сообщает пресс-служба КФБ.

Победителем в номинации «Лучший боксёр 2017 года» стал Кайрат Ералиев, который в этом году в Гамбурге завоевал золото чемпионата мира. Лучшим боксёром у женщин стала чемпионка Азии Мадина Нуршаева. Арайлым Бегдильда, только что завоевавшая золото молодёжного чемпионата мира стала лучшим боксёром среди молодёжи.

Наставник национальной сборной команды среди мужчин Мырзагали Айтжанов, который также является личным тренером Кайрата Ералиева выиграл в номинации «Лучший тренер по боксу среди мужчин», а Шамиль Сафиуллин, тренер Мадины Нуршаевой, стал лучшим тренером по боксу среди женщин.

Звание лучшего в 2017 году тренера также досталось тренеру сборной юниоров, которая взяла шесть золотых медалей на первенстве Азии, Кайрату Сатжанову. В номинации «Лучший тренер женской молодёжи» победил Алмас Куатбеков, старший тренер сборной команды девушек. Лучшим рефери стал Ермек Суйениш, председатель судейской комиссии КФБ, лучшей региональной федерацией — организатор турнира Аскара Кулибаева, федерация Атырауской области, а лучшим информационным партнёром Казахстанской федерации бокса за освещение выступлений наших спортсменов на первенстве мира — портал Sports.kz. Заа большой вклад в развитие казахстанского бокса и дело воспитания молодых спортсменов также отмечены ветераны — Виктор Гребенюк, Александр Аникин, Болат Нурсеитов и Рахимжан Сыдыков.

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