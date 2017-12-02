Деметриус Андраде: Хочу продемонстрировать свой талант в бою с Головкиным

— Головкин уже давно выступает в среднем весе и владеет почти всеми титулами в данной категории, ему не хватает лишь пояса WBO. Он тот, с кем мне хотелось бы попасть на ринг, чтобы продемонстрировать свои навыки и талант и увидеть кого-то особенного. Он определенно один из тех парней.

Я чувствую, что я могу сделать все. Я хорошо умею приспосабливаться — и он тоже. Мы оба долгое время выступали в любителях, так что я знаю, что у него много опыта. Он не дошел бы до такого уровня, не имея того опыта. Я считаю, что нужно настраиваться, требовать и продолжать говорить об этом поединке, чтобы он состоялся, и чтобы вы могли увидеть и понять, какие результаты и разница между Головкиным и кем-то вроде Деметриуса Андраде, — сказал боксер в интервью On the Ropes Boxing Radio.