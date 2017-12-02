Деметриус Андраде: Хочу продемонстрировать свой талант в бою с Головкиным
Американский боксер Деметриус Андраде намерен продолжать добиваться боя с королем среднего веса Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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Американский боксер Деметриус Андраде намерен продолжать добиваться боя с королем среднего веса Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
— Головкин уже давно выступает в среднем весе и владеет почти всеми титулами в данной категории, ему не хватает лишь пояса WBO. Он тот, с кем мне хотелось бы попасть на ринг, чтобы продемонстрировать свои навыки и талант и увидеть
Я чувствую, что я могу сделать все. Я хорошо умею приспосабливаться — и он тоже. Мы оба долгое время выступали в любителях, так что я знаю, что у него много опыта. Он не дошел бы до такого уровня, не имея того опыта. Я считаю, что нужно настраиваться, требовать и продолжать говорить об этом поединке, чтобы он состоялся, и чтобы вы могли увидеть и понять, какие результаты и разница между Головкиным и