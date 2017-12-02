Мейвезер усыновил панду и назвал ее в честь себя

За то, чтобы считаться наставником редкого животного, Мейвезер заплатил 15 тысяч долларов. При этом Флойд не сможет забрать панду к себе домой, она останется в питомнике. Но зато денежный взнос позволяет в течение года навещать своего питомца и даже дать ему имя.