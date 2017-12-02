Мейвезер усыновил панду и назвал ее в честь себя

Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
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За то, чтобы считаться наставником редкого животного, Мейвезер заплатил 15 тысяч долларов. При этом Флойд не сможет забрать панду к себе домой, она останется в питомнике. Но зато денежный взнос позволяет в течение года навещать своего питомца и даже дать ему имя.
Изначально гигантскую панду, родившуюся в июле 2016 года, звали Маоду или соевым бобом. Но 40-летняя звезда бокса переименовал животное в честь себя и даже сделал совместное селфи.