СМИ считают, что «Канело» снова захочет «продинамить» Головкина

«Канело» волшебным образом оказался на первой строке рейтинга WBO, хотя всего месяц назад его вообще не было в рейтинге. Что ж, похоже, что он снова захочет «продинамить» Головкина и попытается устроить себе бой с Билли Джо Сондерсом или Давидом Лемье. GGG же придется драться с другим соперником — например, с Джермаллом Чарло, хотя вряд ли он хочет этого, — говорит Тейлор.



Впрочем, букмекерская контора 1XBET предлагает коэффициенты на реванш «Канело» и GGG: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21. Он может состояться 5 мая или в сентябре.