Трояновский и Поветкин улучшили позиции в рейтинге WBA, Ковалёв покинул топ-15
Всемирная боксёрская ассоциация обновила рейтинги организации.
Всемирная боксёрская ассоциация обновила рейтинги организации.
Внесённые изменения коснулись целого ряда российских боксёров.
Так супертяжеловес Александр Поветкин поднялся с пятой позиции на вторую. В этом месяце ему предстоит провести бой с Кристианом Хаммером, что может вновь улучшить его рейтинги. В то же время другой представитель этой весовой категории, Александр Устинов, опустился со второго места на второе, что обусловлено его поражением в титульном бою от Мануэля Чарра.
Сергей Ковалёв, завоевавший титул по версии WBO в полутяжёлом весе, потерял позиции в рейтинге WBA, выбыв из топ-15.