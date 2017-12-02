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00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Трояновский и Поветкин улучшили позиции в рейтинге WBA, Ковалёв покинул топ-15

Всемирная боксёрская ассоциация обновила рейтинги организации.

Источник: РИА "Новости"

Внесённые изменения коснулись целого ряда российских боксёров.

Так супертяжеловес Александр Поветкин поднялся с пятой позиции на вторую. В этом месяце ему предстоит провести бой с Кристианом Хаммером, что может вновь улучшить его рейтинги. В то же время другой представитель этой весовой категории, Александр Устинов, опустился со второго места на второе, что обусловлено его поражением в титульном бою от Мануэля Чарра.

Сергей Ковалёв, завоевавший титул по версии WBO в полутяжёлом весе, потерял позиции в рейтинге WBA, выбыв из топ-15. Экс-чемпион Эдуард Трояновский потихоньку возвращает утраченные позиции. После победы над Мануэлем Портильо в элиминаторе, россиянин поднялся с четвёртого места на третье.

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