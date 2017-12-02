Трояновский и Поветкин улучшили позиции в рейтинге WBA, Ковалёв покинул топ-15

Так супертяжеловес Александр Поветкин поднялся с пятой позиции на вторую. В этом месяце ему предстоит провести бой с Кристианом Хаммером, что может вновь улучшить его рейтинги. В то же время другой представитель этой весовой категории, Александр Устинов, опустился со второго места на второе, что обусловлено его поражением в титульном бою от Мануэля Чарра.