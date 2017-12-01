WBС не стал дисквалифицировать Ортиса за применение допинга
ТАСС, 1 декабря. Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение не применять дисквалификацию к кубинскому супертяжеловесу Луису Ортису. Об этом сообщает
ТАСС, 1 декабря. Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение не применять дисквалификацию к кубинскому супертяжеловесу Луису Ортису. Об этом сообщает
29 сентября Ортис не прошел
Тогда WBC оштрафовал Ортиса на 25 тысяч долларов и обязал его пройти полное медицинское обследование у врача, имеющего лицензию организации.
По результатам обследования WBC пришел к выводу, что запрещенные вещества попали в организм Ортиса с лекарством для нормализации артериального давления. Организация подтвердила штраф в 25 тыс. долларов, но оставила кубинца в рейтинге и допустила его к участию в боях, проводимых под эгидой WBC.
В активе Ортиса, который является непобежденным боксером, 27 побед, 23 боя он закончил нокаутом, еще два поединка были признаны несостоявшимися.