WBС не стал дисквалифицировать Ортиса за применение допинга

29 сентября Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, тестирование проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Позднее он был отстранен от поединка, соперником Уайлдера вместо кубинца стал бывший чемпион мира WBC канадец Бермейн Стиверн. Американец победил нокаутом в первом раунде.

Тогда WBC оштрафовал Ортиса на 25 тысяч долларов и обязал его пройти полное медицинское обследование у врача, имеющего лицензию организации.

По результатам обследования WBC пришел к выводу, что запрещенные вещества попали в организм Ортиса с лекарством для нормализации артериального давления. Организация подтвердила штраф в 25 тыс. долларов, но оставила кубинца в рейтинге и допустила его к участию в боях, проводимых под эгидой WBC.