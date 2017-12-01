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1 декабря, источник: ТАСС

WBС не стал дисквалифицировать Ортиса за применение допинга

ТАСС, 1 декабря. Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение не применять дисквалификацию к кубинскому супертяжеловесу Луису Ортису. Об этом сообщает пресс-служба WBA.

29 сентября Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, тестирование проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Позднее он был отстранен от поединка, соперником Уайлдера вместо кубинца стал бывший чемпион мира WBC канадец Бермейн Стиверн. Американец победил нокаутом в первом раунде.

Тогда WBC оштрафовал Ортиса на 25 тысяч долларов и обязал его пройти полное медицинское обследование у врача, имеющего лицензию организации.

По результатам обследования WBC пришел к выводу, что запрещенные вещества попали в организм Ортиса с лекарством для нормализации артериального давления. Организация подтвердила штраф в 25 тыс. долларов, но оставила кубинца в рейтинге и допустила его к участию в боях, проводимых под эгидой WBC.

В активе Ортиса, который является непобежденным боксером, 27 побед, 23 боя он закончил нокаутом, еще два поединка были признаны несостоявшимися.

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