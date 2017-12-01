Сондерс объяснил, почему Головкин не хочет с ним драться

Также чемпион WBO упомянул казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО).



— Давид может попытаться убежать от меня, но все равно у него будут проблемы. Он увидит, что со мной будет еще сложнее, чем с Головкиным. Я сорву планы Оскара де ла Хойи — Golden Boy хочет организовать Лемье бой с «Канело». У Давида был шанс [в большом бою], но его легко избили. Теперь моя очередь получить такой шанс. Я всегда хотел встретиться с боксерами с большими именами, но моя мечта пока не материализовалась. Я могу понять Головкина, «Канело» и даже Юбэнка: я — трудный боксер. К тому же я сомневаюсь, что они готовы плюнуть на свои 100-миллионные бои, чтобы подраться со мной, но это нормально. Если я не смогу победить Лемье, то это значит, что я не вхожу в тот круг, куда входят Головкин и «Канело». Единственный, кто может меня победить, — это я сам, — сказал Сондерс в интервью Journal de Montreal.



Бой Сондерс — Лемье, на кону которого будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, состоится 16 декабря в Лавале (Канада). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Сондерса — 1.80, победа Лемье — 2.00, ничья — 25.



Напомним, именно пояса WBO не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.