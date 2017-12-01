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16:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Боксер Лебедев ответил упрекнувшим его за берет десантникам

Российский боксер Денис Лебедев ответил на критику десантников за подаренный бывшему абсолютному чемпиону мира Майку Тайсону берет Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"

«Этот берет — он переходной, не боевой. Это подарок, символ того, что Тайсон — человек, который всего добился сам, у него не было легких путей», — заявил Лебедев.

Боксер посчитал необоснованными претензии десантников. «Я не считаю, что я сделал что-то плохое. Я не служил в ВДВ, я воспитанник школы бокса ЦСКА. А в душе у меня сидит десантник-патриот своей страны», — отметил он.

По мнению спортсмена, высшее армейское руководство довольно его поступком. «Члены 45-ой бригады спецподразделения, которые участвовали в присоединении Крыма сказали: “Мы гордимся, Денис, что теперь у Тайсона есть берет. Герои России мне сказали”», — добавил Лебедев.

28 ноября Лебедев и другой российский боксер Руслан Проводников подарили берет ВДВ Тайсону на форуме в Москве. В ответ на это представители Союза десантников Сибири потребовали объяснить, кто дал спортсменам полномочия дарить символ войск человеку, не имеющему к ним никакого отношения.

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