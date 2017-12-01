Боксер Лебедев ответил упрекнувшим его за берет десантникам
Российский боксер Денис Лебедев ответил на критику десантников за подаренный бывшему абсолютному чемпиону мира Майку Тайсону берет
Российский боксер Денис Лебедев ответил на критику десантников за подаренный бывшему абсолютному чемпиону мира Майку Тайсону берет
«Этот берет — он переходной, не боевой. Это подарок, символ того, что Тайсон — человек, который всего добился сам, у него не было легких путей», — заявил Лебедев.
Боксер посчитал необоснованными претензии десантников. «Я не считаю, что я сделал
По мнению спортсмена, высшее армейское руководство довольно его поступком. «Члены 45-ой бригады спецподразделения, которые участвовали в присоединении Крыма сказали: “Мы гордимся, Денис, что теперь у Тайсона есть берет. Герои России мне сказали”», — добавил Лебедев.
28 ноября Лебедев и другой российский боксер Руслан Проводников подарили берет ВДВ Тайсону на форуме в Москве. В ответ на это представители Союза десантников Сибири потребовали объяснить, кто дал спортсменам полномочия дарить символ войск человеку, не имеющему к ним никакого отношения.