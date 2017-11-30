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23:09 (мск), источник: Sports.kz

«Нокаут». Шесть фактов о сопернике Ивана Дычко Джамале Вудсе

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о следующем сопернике казахстанского боксера Ивана Дычко американца Джамале Вудсе.

1. Несмотря на то, что Вудс лишь на год старше Дычко, он уже опытный профессионал — у него в рекорде 58 боев (13−38−7, 10 КО).

2. Если не считать дебютантов, Джамал дрался с 27 бойцами, у которых перед боем с ним был ноль в графе «поражения».

3. Несмотря на большое количество боев на профи-ринге, титульным у Вудса был лишь один — 3 апреля 2015 году он единогласным решением судей проиграл поединок за пояс чемпиона штата Техас в супертяжелом весе Грегори Корбину (14−0, 8 КО).

4. На протяжении всех шести лет профессиональной карьеры американский боксер дрался исключительно у себя на родине.

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5. Дычко — третий соперник Вудса из Восточной Европы. Ранее американцу противостояли поляк Адам Ковнацки (16−0, 13 КО) и украинец Владислав Сиренко (4−0, 3 КО). Причем бой с Сиренко был всего три недели назад.

«Вудс — очень стойкий боксер. У меня после боя очень болели руки. Я старался его положить, победить нокаутом, но потом посмотрел, что плохо стараюсь: думаю, надо силы поберечь. Однако, у меня не было опыта в шестираундовом поединке: я не знал, где мне добавить, где сбавить. В этом была небольшая проблема, но я доволен, что так все получилось» — комментирует Сиренко победу над американцем единогласным решением судей.

6. Прозвище Джамала Вудса — «Нокаут». Впрочем, общий процент нокаутов от всех его боев — всего 17%. Хотя из тех 13 побед, что есть у него в статистике, 10 были добыты досрочно. Свою последнюю победу нокаутом он одержал в июне, победив Лоренцо Худа (4−2, 2 КО).

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