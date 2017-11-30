Котто хотел драться с Головкиным, а не с Али

Впрочем, изначально Котто не хотел рассматривать других вариантов, кроме казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО).



«Котто хотел боя с Головкиным. Поскольку GGG был недоступен, Котто сказал Golden Boy: «Тогда дайте мне хоть кого-нибудь», — приводит слова Котто журналист NetsDaily.com Брайан Фонсека.



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