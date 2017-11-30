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22:48 (мск), источник: Sports.kz

Котто хотел драться с Головкиным, а не с Али

2 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке пуэрториканский боксер Мигель Котто (41−5, 33 КО) проведет свой последний бой в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.

Его соперником будет американец Садам Али (25−1, 14 КО).

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Впрочем, изначально Котто не хотел рассматривать других вариантов, кроме казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО).

«Котто хотел боя с Головкиным. Поскольку GGG был недоступен, Котто сказал Golden Boy: «Тогда дайте мне хоть кого-нибудь», — приводит слова Котто журналист NetsDaily.com Брайан Фонсека.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на предстоящий поединок такие коэффициенты: победа Котто — 1.096, победа Али — 9.2, ничья — 34.

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