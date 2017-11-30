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21:03 (мск), источник: Vesti.kz

Бросавший вызов Головкину в костюме Бората ирландец заявил о готовности провести бой в Казахстане

Ирландец Гарри О́Салливан (26−2, 18 КО) в интервью Pundit Arena заявил о готовности провести бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

В мае 2016 года эпатажный О́Салливан уже бросал вызов GGG. Причем сделал это в костюме главного героя из комедии «Борат». Сейчас же О́Салливан заявил о готовности встретиться с Головкиным в Казахстане.

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«Люди подумают, что я сумасшедший, но Головкин — это тот соперник, который стилистически подходит мне. Лучше, чем убегающий Билли Джо Сондерс, и чем Крис Юбенк-младший, выбрасывающий слишком много ударов.

Недавно я проверял силу своего удара и оказалось, что мой результат — больше 100 фунтов давления. Этого хватит, чтобы нокаутировать лошадь — что уж говорить о Головкине!

Я бы с радостью отправился в Казахстан, чтобы сразиться с ним. Я съел на этом собаку, на работе спиной к стене. Чем больше вызов, тем сильнее мне это нравится. Я поеду в Мексику и сражусь с «Канело». Есть перчатки — будет путешествие, — заявил О́Салливан.

Следующий бой О́Салливана проведет 16 декабря в канадском Лавале против американца Антуана Дугласа (22−1−1, 16 КО). В главном событии этого вечера британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) будет защищать титул WBO в среднем весе против канадца Давида Лемье (38−3, 33 КО), а в андеркарте выступит казахстанский полусредневес Батыр Джукембаев (10−0, 9 КО).

Последний бой Головкин провел 16 сентября в Лас-Вегасе, когда по итогам 12 раундов с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) судьи насчитали ничью. Их второй поединок может пройти в 2018 году.

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