Бросавший вызов Головкину в костюме Бората ирландец заявил о готовности провести бой в Казахстане

В мае 2016 года эпатажный О́Салливан уже бросал вызов GGG. Причем сделал это в костюме главного героя из комедии «Борат». Сейчас же О́Салливан заявил о готовности встретиться с Головкиным в Казахстане.

«Люди подумают, что я сумасшедший, но Головкин — это тот соперник, который стилистически подходит мне. Лучше, чем убегающий Билли Джо Сондерс, и чем Крис Юбенк-младший, выбрасывающий слишком много ударов.

Недавно я проверял силу своего удара и оказалось, что мой результат — больше 100 фунтов давления. Этого хватит, чтобы нокаутировать лошадь — что уж говорить о Головкине!

Я бы с радостью отправился в Казахстан, чтобы сразиться с ним. Я съел на этом собаку, на работе спиной к стене. Чем больше вызов, тем сильнее мне это нравится. Я поеду в Мексику и сражусь с «Канело». Есть перчатки — будет путешествие, — заявил О́Салливан.

Следующий бой О́Салливана проведет 16 декабря в канадском Лавале против американца Антуана Дугласа (22−1−1, 16 КО). В главном событии этого вечера британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) будет защищать титул WBO в среднем весе против канадца Давида Лемье (38−3, 33 КО), а в андеркарте выступит казахстанский полусредневес Батыр Джукембаев (10−0, 9 КО).