Тайсон Фьюри потроллил тренера Жакиянова

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил сам Фьюри.

На фото у боксёров заметен лишний вес, однако Фьюри сопроводил снимок следующим комментарием: «Отлично здесь выглядишь, Рик. Оба в прекрасной форме. Люблю работать».



Напомним, в последний раз Тайсон Фьюри, известный своими громкими высказываниями и выходками, боксировал в ринге в ноябре 2015 года, когда победил Владимира Кличко. Сообщалось, что Фьюри долгое время вел борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью.