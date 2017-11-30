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19:54 (мск), источник: Sports.kz

Тайсон Фьюри потроллил тренера Жакиянова

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон, который является тренером казахстанца Жаната Жакиянова, провел совместную тренировку с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, пишет Sports.kz.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил сам Фьюри.

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На фото у боксёров заметен лишний вес, однако Фьюри сопроводил снимок следующим комментарием: «Отлично здесь выглядишь, Рик. Оба в прекрасной форме. Люблю работать».

Напомним, в последний раз Тайсон Фьюри, известный своими громкими высказываниями и выходками, боксировал в ринге в ноябре 2015 года, когда победил Владимира Кличко. Сообщалось, что Фьюри долгое время вел борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью.

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