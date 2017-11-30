Тайсон Фьюри потроллил тренера Жакиянова

Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
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Об этом на своей странице в социальной сети сообщил сам Фьюри.
На фото у боксёров заметен лишний вес, однако Фьюри сопроводил снимок следующим комментарием: «Отлично здесь выглядишь, Рик. Оба в прекрасной форме. Люблю работать».
Напомним, в последний раз Тайсон Фьюри, известный своими громкими высказываниями и выходками, боксировал в ринге в ноябре 2015 года, когда победил Владимира Кличко. Сообщалось, что Фьюри долгое время вел борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью.