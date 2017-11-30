«Канело» уже весной может стать чемпионом мира по версии WBO. Что делать Головкину?

Глава Golden Boy Оскар Де Ла Хойя в очередной раз проявил себя грамотным тактиком и стратегом в промоутерских делах. Его подопечного Альвареса поставили на первое место в рейтинге WBO. Это дает ему право встретиться с победителем декабрьского боя канадца Давида Лемье с британцем Билли Джо Сондерсом, где решится судьба титула чемпиона мира.

То есть теперь у команды «Канело» есть все основания, чтобы весной устроить ему титульный бой. Тем более, когда один из участников битвы в декабре — также на контракте с Golden Boy. Самый идеальный для них вариант — это победа Лемье. Проще будет устроить «междусобойчик».

Другое дело, если Сондерс сохранит титул. Тогда в ход придется пустить все свое влияние, а также расщедриться на приличный гонорар. Несговорчивый британец давно понимает, что масштабных побед в среднем весе ему трудно добиться. Поэтому намного оптимальнее для него выглядит вариант с зарабатыванием денег. Особенно с чемпионским поясом.

Но все-таки не стоит забывать, что Сондерс достаточно принципиальный человек. И может «соскочить» с предложения Альвареса, выбрав Головкину. Судя по всему, британцу больше симпатичен именно GGG. Это может повлиять на его решение. С другой стороны — жадность, которую также следует учитывать. Кто больше заплатит, с тем и выйдет на ринг.

Как бы то ни было, весной поединка Головкин — Альварес не будет. Ранние намеки сменились конкретными фактами в пользу этого. Можно сказать, что для «Канело» бой за титул WBO станет легкой прогулкой, а также способом отлично заработать.

В свою очередь команда приобретет дополнительные «рычаги» в переговорах с Головкиным относительно их следующей встречи. И, в конце концов — афиша рекламной кампании второй казахстанско-мексиканской битвы заиграет дополнительными «красками». Интерес явно будет зашкаливать. В общем, куда ни глянь — отличный ход Де Ла Хойи.

И Головкину явно пора иметь запасной вариант на весну. Любой соперник не подойдет. Необходим достойный, финансово перспективный боксер — таким мог бы стать американец Джермалл Чарло. Но бой с ним несет собой большие риски — например травмы. К тому же — это очень тяжелый и выматывающий бой. Восстановление после него может затянуться, учитывая возраст GGG.

Есть призрачная надежда, что Сондерс в случае своей победы над Лемье выберет Головкина.

Однако надеяться на это не стоит. Реванш с американцем Дэниэлом Джейкобсом схож поединком с Чарло — те же последствия и риски.

Одним из единственных вариантов — это японец Риота Мурата. Причем бой должен состояться не в США, а именно в Японии. В основном выбор связан с финансовыми перспективами. Родина Мураты в этом плане очень привлекательна. GGG может не только «продышаться» и не оказаться в полном штиле, но и отлично заработать и завоевать рынок — казахстанец еще не бился в Японии и в Азии вообще, если не брать Казахстан в расчет.

Вряд ли в этом году нас ожидает конкретика в развитии событий данного весового дивизиона. Судя по всему, официальные заявления от команд начнут поступать с января 2018 года. Ну, максимум, что может произойти в декабре — это если Лемье в случае победы над Сондерсом с ринга вызовет на бой Альвареса. Естественно, по сценарию Golden Boy.