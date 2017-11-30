Зарубежное СМИ сравнило Каната Ислама с Геннадием Головкиным

Победитель этого боя станет обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.



«Я недавно начал следить за Канатом Исламом — когда он дрался с канадцем Брэндоном Куком. У него хорошая школа и он напоминает Геннадия Головкина: отличный джеб, он даже агрессивнее, чем GGG, очень сильный, и его бои зрелищные — их интересно смотреть. Я определенно хотел бы увидеть его в бою за титул чемпиона мира», — говорит ведущий канала.