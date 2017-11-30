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15:56 (мск), источник: Sports.kz

Зарубежное СМИ сравнило Каната Ислама с Геннадием Головкиным

Популярный Youtube-канал о боксе Boxing Sphere поделился мнением о казахстанском боксере Канате Исламе (25−0, 20 КО), которому предстоит провести бой с американцем Джоном Верой (18−0, 11 КО), сообщает Sports.kz.

Победитель этого боя станет обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.

«Я недавно начал следить за Канатом Исламом — когда он дрался с канадцем Брэндоном Куком. У него хорошая школа и он напоминает Геннадия Головкина: отличный джеб, он даже агрессивнее, чем GGG, очень сильный, и его бои зрелищные — их интересно смотреть. Я определенно хотел бы увидеть его в бою за титул чемпиона мира», — говорит ведущий канала.

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